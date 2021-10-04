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    В МИОР РК обсудили с представителями США вопросы реабилитации граждан, вернувшихся из зон вооруженных конфликтов

    4 Октября 2021, 17:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 4 октября, в Министерстве информации и общественного развития РК в рамках совместного проекта Правительства Казахстана и Госдепартамента США по реабилитации граждан, вернувшихся из зон вооруженных конфликтов, прошла встреча заместителя председателя Комитета по делам религий Бауыржана Бакирова с экспертами из США –профессором Чикагского университета Стивеном Уэйном, экспертом Школы международных отношений имени Эллиотта Университета Джорджа Вашингтона Ноа Такером. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР.

    В ходе встречи профессор Уэйн отметил, что в рамках реализации гранта Госдепартамента США проводит семинары, вебинары и круглые столы со специалистами в области реабилитации, а также встречи с женщинами и детьми, возвращенными из зон боевых действий.

    На встрече Б.Бакиров рассказал о проводимой Комитетом по делам религий работе по реабилитации и ресоциализации репатрианток, прибывших в рамках операции «Жусан», и достигнутых положительных результатах совместно с местными исполнительными органами в данной сфере.

    В ходе обсуждения были затронуты вопросы, представляющие интерес для обеих сторон по вопросам реабилитации граждан, вернувшихся из зон вооруженных конфликтов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    США Общество МИОР
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