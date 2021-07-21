В Минтруда рассказали о сервисе «Работа без границ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве труда и социальной защиты населения РК рассказали о сервисе «Работа без границ», аккумулирующий в себе вакансии и резюме, размещенные на национальных порталах государств-членов Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ведомства отметили, что система расширяет возможности трудоустройства для граждан государств-членов ЕАЭС и увеличивает для их работодателей среду поиска персонала на свободные рабочие места.

«В течение 2020 года наряду с разработкой и согласованием проектной документации проводились работы по технической реализации проекта. Осуществлена интеграция национальных информационных систем государств-членов посредством методов API, проведены автономные и комплексные испытания, опытная эксплуатация системы. Организованы и проведены в онлайн режиме 3 семинара по обмену опытом в области внедрения и развития информационных технологий в сфере трудоустройства и занятости», - проинформировали в пресс-службе Минтруда.

В Казахстане сервис доступен на портале Электронной биржи труда enbek.kz, воспользоваться им могут зарегистрированные пользователи – работодатели и соискатели. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зарегистрироваться на портале enbek.kz в качестве соискателя или работодателя. После необходимо выбрать соответствующий раздел в меню «Услуги для граждан», затем будет осуществлен переход в поисковую систему «Работа без границ».

На платформе «Работа без границ» предоставляется возможность выбора одного или нескольких государств-членов Союза, на территории которых вы желаете выполнить поиск работы или подбор персонала. В строке поиска можно ввести наименование профессии и использовать разнообразный набор фильтров для поиска по интересуемым параметрам (заработная плата, опыт работы и другое).

Найдя подходящую вакансию или резюме, можно отправить отклик на вакансию или приглашение на собеседование и ожидать ответа. Если работодателя заинтересует какой-либо соискатель, то он свяжется с ним по указанным соискателем контактным данным.

Если работодателем будет принято решение о трудоустройстве на полученный отклик или направленное приглашение в рамках проекта «Работа без границ» специалист может выехать на работу за рубеж или работать дистанционно. Согласование условий труда между работодателем и соискателем проходит в рамках заключаемого договора.

«Договор о ЕАЭС значительно расширил права граждан государств-членов при осуществлении ими трудовой деятельности на территории Евразийского экономического союза. Так, в отношении трудящихся не применяются ограничения, установленные законодательством государств-членов в целях защиты национального рынка труда. Отменены обязательные разрешения на работу. В целях расширения сферы возможного трудоустройства гражданам государств-членов предоставлена возможность трудиться не только по трудовому, но и по гражданско-правовому договору. Доходы трудящихся с первого дня работы облагаются налогом по такой же ставке, что и доходы граждан государства трудоустройства», - отметили в ведомстве.

Социальное обеспечение (социальное страхование) (кроме пенсионного) трудящихся государств-членов и членов семей осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства. Трудовой стаж засчитывается в общий трудовой стаж для целей социального обеспечения (социального страхования), кроме пенсионного, в соответствии с законодательством государства трудоустройства.

За 10 рабочих дней по Казахстану количество уникальных пользователей системы «Работа без границ» уже превышает 440 человек, а количество обращений, то есть поисковых запросов – свыше 2000.

В рамках системы «Работа без границ» нашими гражданами было направлено 40 откликов на вакансии Беларуси и России, и на казахстанские вакансии было получено 15 откликов из России.

Также на резюме казахстанских граждан было получено 216 приглашений от российских работодателей.

«Работа без границ» - это долгосрочный стратегический проект, направленный на формирование целостной цифровой экосистемы занятости для стран ЕАЭС.

В рамках цифровой повестки ЕАЭС сейчас рассматриваются предложения по расширению данного сервиса, в том числе в части заключения электронных трудовых договоров, обеспечения соискателей возможностями профессиональной самодиагностики, автоматизации сопряжения резюме и вакансий.