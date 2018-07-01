В Минтруда объяснили позднее разъяснение информации о пенсионных отчислениях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова разъяснила, почему ведомство опоздало с разъяснением резонансной нормы по пенсионным отчислениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, ажиотаж возник в соцсетях по поводу сообщения о введении 10-процентных отчислений с продажи квартир и машин в ЕНПФ. Позже Светлана Жакупова опровергла эту информацию и разъяснила, с каких доходов будут отчисляться пенсионные взносы. Однако это она сделала днем позже.

«Почему несвоевременно Минтруда дало разъяснение по тем вопросам, которые возникли непосредственно в субботу. Я бы хотела отметить, что данный вопрос находится в моей компетенции. В воскресенье я только смогла дать разъяснение, потому что находилась в трудовом отпуске и соответственно только со вчерашнего дня приступила к трудовой деятельности. В воскресенье постаралась через Facebook дать разъяснение. В субботу у меня не было возможности и связи», - сообщила Светлана Жакупова на пресс-конференции в Правительстве.

Между тем, по ее словам, законопроект с поправками по вопросам социального обеспечения и концепция к нему разрабатывался с начала 2017 года и прошел через обсуждение. Светлана Жакупова также рассказала, что они были опубликованы на портале открытых данных для обсуждения, а также на сайте Минтруда. К их разработке были привлечены представители экспертных сообществ, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и госорганов.

«Почему было принято решение применять терминологию только «договора гражданско-правового характера»? Есть договора, которые регулируют бюджетные, налоговые, семейные, трудовые отношения. Мы полностью охватываем гражданско-правовые договора именно те, предметом которых являются выполнение работ и оказание услуг. Соответственно они были объединены этим термином - договора гражданско-правового характера, потому что они регулируются несколькими статьями», - рассказала она.







По ее словам, договор гражданско-правового характера охватывает более 30 видов услуг. «Почему мы не приписали именно «выполнение работ и оказание услуг»? Потому что данные виды работ и получаемые доходы по ним расписываются постановлением Правительства. (...) В этом постановлении, которое действует с начала введения накопительной пенсионной системы, всегда расписывались, с каких доходов удерживаются пенсионные взносы, а с каких не удерживаются. Поэтому в законе это не отражалось для того, чтобы охватить все виды работ и услуг, которые предполагают получение дохода физическим лицом», - заключила она.