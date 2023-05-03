В Минторговли РК опровергли информацию о сгнившем луке из-за запрета на экспорт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство торговли и интеграции РК опровергло информацию о том, что половина продукции сгнила из-за запрета на экспорт лука, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году в стране было произведено 1 млн 100 тонн лука. Из них 900 тысяч тонн лука было экспортировано. На прошлой неделе я встречался с производителями лука и спросил, сколько продукции осталось. По их информации, осталось 100 тысяч тонн лука. Поэтому информация о том, что лук отечественных производителей сгнил и был выброшен в поле – ложь», — заявил первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на пресс-конференции Службы центральных коммуникаций.

Об экспорте лука также сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Айдар Абильдабеков.

«В феврале этого года я посетил два крупных предприятия по производству лука в Шу и Кордайском районе Жамбылской области. На складах было 80-90% лука, заехал еще раз через месяц, в марте, оставалось только 20-30% лука. Это означает, что оставшаяся продукция была продана. Неправда, что половина произведенного лука сгнила. В целом вопрос лука ранее рассматривался совместно с межгосударственной комиссией и местными акиматами. Мы дважды проверяли наличие лука на складах», — сказал глава комитета.

Напомним, в апреле приказом Министра сельского хозяйства был приостановлен запрет на вывоз лука репчатого с территории Казахстана.



