В Минске вводится обязательный масочный режим

МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - В столице Беларуси Минске вводится обязательный масочный режим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.
Соответствующие изменения в решение №1069, которым утверждены меры по профилактике острых респираторных инфекций и коронавируса в городе Минске, внесены сегодня на заседании Минского горисполкома.
С сегодняшнего дня в городе будет усилен контроль за соблюдением требований профилактики распространения вирусных инфекций и COVID-19. Руководители организаций всех форм собственности обязаны принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий.