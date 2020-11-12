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    В Минске вводится обязательный масочный режим

    12 Ноября 2020, 15:54

    МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - В столице Беларуси Минске вводится обязательный масочный режим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

    Соответствующие изменения в решение №1069, которым утверждены меры по профилактике острых респираторных инфекций и коронавируса в городе Минске, внесены сегодня на заседании Минского горисполкома.

    В масках люди должны быть не только на своих рабочих местах, но и при посещении всех без исключения объектов столицы. «Носить маску также обязательно в общественном транспорте, включая маршрутки, метро, такси», - добавили в столичной мэрии.

    С сегодняшнего дня в городе будет усилен контроль за соблюдением требований профилактики распространения вирусных инфекций и COVID-19. Руководители организаций всех форм собственности обязаны принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий.

    Автор:

    Беларусь
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