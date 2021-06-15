В Минске впервые реализован международный проект - День домбры

МИНСК. КАЗИНФОРМ - 15 июня в рамках международного проекта «День домбры в Белорусской государственной академии музыки», организованного при содействии Посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь, белорусские музыканты впервые исполнили казахскую национальную музыку на культовом инструменте нашего народа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в Беларуси.

Идея провести День домбры на одной из сцен альма-матер многих выдающихся композиторов, музыкантов и исполнителей родилась, когда студенты и преподаватели кафедры струнных народных щипково-ударных инструментов Белорусской государственной академии музыки увидели сюжет о праздновании первого Дня домбры в столице Казахстана, когда на площади Независимости три тысячи домбристов исполнили популярные казахские кюи. Звуки уникального казахского инструмента захватили белорусских музыкантов, и мастера игры на домре – национальном инструменте белорусов, кстати, очень похожем и названием, и формой на домбру, - решили на время сменить свое амплуа.

Посольство Казахстана в Беларуси помогло наладить прямые творческие связи между Казахской национальной консерваторией имени Курмангазы и Белорусской государственной академией музыки, результатом которого стало решение заключить договор о сотрудничестве. 15 мая состоялась онлайн-церемония его подписания. Документ скрепили ректоры Арман Жудебаев и Екатерина Дулова. Теперь творческий и образовательный обмен станут системными.

По видеосвязи всех участников международного проекта «День домбры в Белорусской государственной академии музыки» поздравил Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев.

«Домбра – древний инструмент Великой степи, который объединяет различные народы, возраст которой насчитывает более полутора тысяч лет и свидетельствует о том, что уже тогда музыка казахских степей вышла на уровень мирового искусства. Мировым признанием достоинств инструмента является включение домбры и кюев в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО», - сообщил Посол Казахстана.

Дипломат отметил, что в Казахстане Национальный день домбры учрежден Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, а также подчеркнул значимость того, что первый День домбры в Минске совпал с важной вехой дня наших государств, отмечающих 30-летие обретения независимости.

Студенты факультета народных инструментов Академии музыки Беларуси подарили собравшимся по данному поводу музыкальное приветствие, исполнив популярные народные мелодии на домре. А затем сменили домру на домбру.

Освоить новый инструмент группе преподавателей и воспитанников Белорусской государственной академии музыки помог Абдулхамит Райымбергенов - педагог-новатор, автор программы «Мурагер», особенностью которой является уникальная система обучения игре на домбре, разработанная на принципах народной педагогики. Он дал онлайн мастер-класс для белорусских музыкантов.

Таким образом в коллективе белорусских исполнителей зародилась новая мечта – когда-нибудь принять участие в праздновании Дня домбры в Нур-Султане.