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    В Минске обсудили реформы и преобразования в Казахстане и Беларуси

    25 Июня 2021, 22:29

    МИНСК. КАЗИНФОРМ - В Минске по инициативе Посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь в Белорусском институте стратегических исследований (БИСИ) состоялась международная конференция «О проводимых реформах и преобразованиях в Республике Казахстан и Республике Беларусь». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство.

    В конференции, прошедшей в гибридном формате, приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Беларусь Аскар Бейсенбаев, д иректор Казахского института стратегических исследований (КИСИ) Зарема Шаукенова (онлайн), заместитель директора КИСИ Алуа Жолдыбалина, депутаты Парламента Республики Беларусь: п редседатель Комиссии по законодательству Палаты Представителей Национального Собрания РБ, п редседатель Рабочей группы по сотрудничеству с Парламентом Казахстана Светлана Любецкая, п редседатель Комиссии по науке, образованию и культуре Палаты Представителей Национального Собрания РБ Игорь Марзалюк, представители белорусских госорганов, включая Министерство иностранных дел и Министерство экономики, Белорусского государственного университета, а также ведущие эксперты аналитических центров.

    Выступая на конференции, А. Бейсенбаев отметил, что после смены руководства Казахстана в июне 2019 года была обеспечена преемственность курса Первого Президента Казахстана – Лидера Нации Н.Назарбаева, который лег в основу внутренней и внешней политики Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сохранившего все позитивные достижения в интересах дальнейшего развития страны. В то же время этот исторический для Казахстана период о знаменовался перезагрузкой политической системы страны, ключевых подходов по дальнейшему развитию, проведению необходимых в современных условиях политических, социальных и экономических преобразований, взаимоотношений между государством и обществом.

    «Два года президентства К.Токаева были отмечены серьезными испытаниями на прочность и его лично, и всей системы государственной власти и управления и страны в целом. Самой масштабной из них стала продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызвавшая заболевания и смерть казахстанцев и ряд других негативных последствий, - подчеркнул А. Бейсенбаев. – Президентом К.Токаевым проведен комплекс мер, направленных на повышение социального благосостояния, как отдельных слоев населения, так и в целом общества».

    В частности, в Казахстане была проведена кредитная амнистия для более 500 тысяч человек, включая многодетных матерей, семей с детьми-инвалидами, детей-сирот, семей, потерявших кормильца. Повысились студенческие стипендии, заработная плата работников бюджетной сферы, оказана финансовая поддержка населения в период пандемии.

    В ходе конференции особое внимание было уделено реализации в Казахстане трех пакетов политических реформ К. Токаева, которые направлены на качественно новый уровень развития страны.

    С. Любецкая констатировала, что «Беларусь и Казахстан за последние годы очень многого достигли в развитии отношений. И это заслуга наших Глав Государств, а также результат тесного взаимодействия на самых различных уровнях». «Между странами, действительно есть понимание и доверие. Позиции наших стран очень схожи по большинству проблем и региональной и международной политики», - сообщила она.

    А. Жолдыбалина в своем выступлении остановилась на ключевых принципах нового политического курса Президента Казахстана. В частности, она отметила, что «с первых дней своего президентства К. Токаев выступал за создание современного эффективного государства посредством перехода к сервисной модели его взаимодействия с обществом». В этой связи особый интерес белорусских участников конференции вызвали цели принципы и формы деятельности Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан (НСОД).

    Председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в выступлении особое внимание уделил казахстанскому опыту политических преобразований, назвав его уникальным. «Уникальность состоит в том, как провести смену элит и поколений, не разрушив собственную страну, сохранив те достижения, которые есть. Проведя транзит власти демократично, с учетом мнения народа. И этот транзит народ одобрил, проголосовал за него. И все получилось», - пояснил он.

    В свою очередь эксперт БИСИ Светлана Алейникова сообщила, что по данным социологических исследований, в списке дружественных Беларуси стран Казахстан опережает более близкую географически и этнически Украину, а также страны США и Ближнего Востока. По ее информации, развитие более тесных отношений с Казахстаном поддерживает треть белорусских граждан. В целом позитивно-нейтрально воспринимаются белорусским обществом и идеи евразийства.

    «Таким образом, Казахстан в белорусском обществе воспринимается позитивно, как один из перспективных векторов развития и сотрудничества Беларуси. В целом, отмеченные особенности позволяют говорить о нацеленности Беларуси на сотрудничество, взаимодействие и развитие межгосударственных отношений», - отметила С. Алейникова.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Беларусь
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