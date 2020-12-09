В Минске обсудили казахстанско-белорусские отношения

МИНСК. КАЗИНФОРМ - 9 декабря в Минске в историческом здании Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами за круглым столом собрались депутаты Палаты Представителей Национального собрания РБ, видные деятели культуры, представители ведущих вузов РБ, политологи, эксперты, журналисты, чтобы обсудить вопросы сотрудничества с Казахстаном, в котором в декабре отмечают две даты - День Независимости и День Первого Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь.

В своей приветственной речи посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев отметил, что феномен политического лидерства Нурсултана Назарбаева проявлялся на всем протяжении его многогранной руководящей деятельности, и в страницы национальной истории он вошел как основатель независимого Казахстана, мудрый стратег, великий реформатор и выдающийся политический Лидер современности.

Благодаря мудрой и взвешенной политике Первого Президента-Елбасы Н.Назарбаева, Казахстан реализовал успешные и масштабные рыночные реформы, стране удалось встать на путь рыночной экономики, создать основы социальной политики, обеспечить устойчивость процесса политических реформ, направленных на дальнейшую либерализацию общественных отношений.

А.Бейсенбаев рассказал об основных аспектах Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий», которое сконцентрировало в себе конкретные шаги, направленные на повышение эффективности системы управления, экономики в новых реалиях, раскрытие промышленного потенциала, развитие сельского хозяйства, транспортно-логистического комплекса, малого и среднего бизнеса, финансовой сферы, модернизацию территориального развития страны и повышение социального благополучия казахстанцев.

Послом Казахстана было особо отмечено, что, продолжая курс Елбасы, Президент Касым-Жомарт Токаев обеспечивает дальнейшее успешное развитие страны.

Председатель президиума Белорусского общества дружбы Нина Иванова отметила, что за прошедшие 29 лет казахстанцы сумели реформировать страну в соответствии с новыми реалиями, обеспечить межнациональное и межконфессиональное согласие, выстроить сбалансированную внешнюю политику.

«Важно понимать, что все это стало возможным при наличии Лидера - дальновидного, проницательного политика, яркого и умного тактика, харизматичного и смелого человека – Нурсултана Назарбаева, который возглавил страну на важном историческом этапе и достойно пронес бремя ответственности в принятии решений и их реализации», - подчеркнула Н. Иванова.

Депутат Палаты Представителей Национального собрания РБ, Председатель Рабочей группы по сотрудничеству с Парламентом Казахстана Светлана Любецкая подчеркнула, что Беларусь и Казахстан являются важнейшим политическим и экономическим партнером, а отношения между двумя странами являются образцом для других государств. Ключевая роль в достижении существующего уровня отношений безусловно принадлежит президентам двух стран и стороны намерены и далее развивать дружественные отношения.

С. Любецкая отметила важность укрепления межпарламентского диалога, значимый вклад в который привносится участниками Совещаний спикеров, взаимодействие в составе групп по сотрудничеству между Парламентами двух стран.

В свою очередь, белорусский поэт, прозаик, переводчик, председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси, лауреат Национальной литературной премии РБ Михаил Поздняков рассказал об успешном взаимодействии писателей двух стран и подчеркнул необходимость продолжения культурного диалога Беларуси и Казахстана. Он отметил первостепенную роль Первого Президента Казахстана Н. Назарбаева в создании и становлении Евразийского союза, привнёсшего новое, сильное дыхание в развитие экономических связей между странами.

Участники круглого стола подчеркнули важность продолжения преемственности стратегического курса развития страны, высоко оценили политико-экономические и общественные преобразования в Казахстане и пожелали успехов новым политическим начинаниям в стране, инициированным Президентом К.Токаевым.

Круглый стол организован при содействии Посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь.