В Минсельхозе ответили на заявление сенатора Ахылбека Куришбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве сельского хозяйства РК ответили на заявление сенатора Ахылбека Куришбаева о том, что вместе с завезенным в страну скотом были завезены и опасные инфекционные болезни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для импорта послужили такие страны, как Австрия, Чехия, Канада, США, Ирландия, Австралия, а также Россия. В конце 2012 года из Австрии в СКО было завезено около 722 голов КРС. Согласно ветеринарно-санитарным требованиям во время экспорта и импорта проводится карантин животных в течение 21 дня. Это требование необходимо для своевременного выявления болезней, а также пресечения распространения особо опасных болезней животных. Соответственно, после завоза в СКО данные животные были помещены на карантин и в ходе него были исследованы на ряд особо опасных болезней», - сказала и.о. председателя комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза РК Гулжан Нуртазина, отвечая на вопросы.

Она сообщила, что в ходе исследования животных была обнаружена болезнь Шмалленберга.

«Как известно в том году эта болезнь была впервые обнаружена на территории ЕС и была малоизвестна. Все эти животные были уничтожены, и пресечена возможность распространения данной болезни. На сегодня территория Казахстана является благополучной по болезни Шмалленберга. Я считаю, что ветеринарная служба своевременно приняла меры», - добавила Гулжан Нуртазина.

Что касается в целом эпидемиологической ситуации в этой сфере, спикер отметила, что ряд болезней в Казахстане регистрируются, но они не являются экзотическими и благодаря своевременно принятым мерам болезни не распространяются.

«В СМИ распространяется информация о том, что регистрируются на территории Казахстана определенные болезни, но на самом деле официального подтверждения нет. Поэтому здесь бы хотелось отметить необходимость соблюдения ветеринарных требований», - заключила Гулжан Нуртазина.

Ранее депутат Сената Парламента РК Ахылбек Куришбаев заявил о том, что вместе с завезенным в Казахстан скотом были завезены и опасные инфекционные болезни.