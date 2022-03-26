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    В Минобороны Турции подтвердили, что обнаруженным в проливе Босфор объектом оказалась мина

    26 Марта 2022, 21:25

    ДОХА. КАЗИНФОРМ – Обнаруженным в Босфоре объектом оказалась мина старого образца. Движение судов в проливе Босфор приостановлено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Группы подводной обороны Турции обезвредили мину в проливе Босфор. Как показала экспертиза, боеприпас оказался старого образца.

    Об этом агентству «Анадолу» сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси в Дохе, куда прибыл в рамках официального визита.

    Утром с коммерческого судна у берегов Босфора сообщили, что увидели объект, похожий на мину, сообщил министр.

    «В результате исследования было установлено, что это была мина старого образца, ее обезвредили турецкие команды подводной обороны. Переговоры с властями России и Украины по этому вопросу продолжаются», - отметил Акар.

    Проведена необходимая координация с Береговой охраной и другими соответствующими учреждениями и организациями, в частности с ВМС Турции, чтобы обеспечить безопасное продолжение морского судоходства, продолжил глава ведомства.

    «Необходимые меры приняты. Морское движение продолжается безопасно. Плавучие и летающие элементы ВМФ Турции бдительно следят за ситуацией, работа продолжается», - добавил Акар.

    Ранее Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации в проливе Босфор объекта, похожего на мину.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Происшествия Турция Мировые новости
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