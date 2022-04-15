В Минобороны РК не будут отказываться от аутсорсинга в части хозобеспечения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ – Премьер-министр РК Алихан Смаилов ответил на депутатский запрос касательно применения системы аутсорсинга в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая осложнение военно-политической обстановки в мире и всеобщее нарастание глобальной напряжённости, основные усилия Вооруженных Сил сконцентрированы на мерах, способствующих укреплению обороноспособности и обеспечению национальной безопасности государства, с максимальной передачей несвойственных функций в конкурентную среду. Заинтересованными государственными органами (МО, МФ, МВД, КНБ, СГО и МЧС) отмечено, что введение смешанного принципа материально-технического обеспечения в формированиях, деятельность которых не связана с обеспечением постоянной боевой готовности, то есть переход отдельных подразделений и частей Вооруженных Сил на самообеспечение, нецелесообразно», - написал в своем ответе А. Смаилов.

При этом, по его словам, переход на самообеспечение может повлечь дополнительные затраты государственного бюджета, связанные с потребностью:

- строительства новых объектов (овощехранилища, пункты заготовки и т.д.) и дополнительными расходами на содержание имеющихся объектов (свет, вода, отопление/охлаждение, охрана, дополнительный транспорт, ГСМ, командировочные расходы);

- расходов из республиканского бюджета по эксплуатации столовых, складов, холодильного, технологического оборудования и иного имущества, которые в настоящее время переданы в аренду и находятся на содержании у поставщиков услуг организации питания;

- увеличения количества обслуживающего персонала (поваров и других работников, водителей, военизированной охраны объектов, начальников складов и т.д.), введения дежурных смен (нарядов) по столовой, создания и содержания значительных запасов продовольствия.

«Кроме того отмечается, что применение аутсорсинга несет региональный мультипликативный экономический эффект, предусматривает развитие малого и среднего бизнеса, а также создание рабочих мест среди местного населения, отказ от которых может привести к нежелательным негативным социальным последствиям», - заключил Премьер.

Ранее депутаты Сената призвали провести комплексный анализ нынешней системы аутсорсинга в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях, а также рассмотреть введение смешанного принципа осуществления материально-технического обеспечения силовых органов, в котором аутсорсинг сохранить в формированиях, деятельность которых не связана с обеспечением постоянной боевой готовности.