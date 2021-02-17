Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Вооруженные силы

    В Минобороны рассмотрены вопросы деятельности ТОО «Әскери құрылыс Астана»

    17 Февраля 2021, 11:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр обороны провел рабочее совещание с участием руководства АО «Әскери құрылыс» и ТОО «Әскери құрылыс Астана», где обсуждены пути погашения задолженности перед субподрядчиками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Как отмечено на совещании, на сегодняшний день ТОО «Әскери құрылыс Астана» (дочерняя организация АО «Әскери құрылыс»), выигравшее открытый конкурс на проведение строительства и ремонта объектов Министерства обороны в 2020 году, имеет долги перед субподрядными организациями, с которыми оно заключало договоры на оказание отдельных работ.

    Разъяснено, что согласно действующего законодательства Министерство обороны не отвечает по обязательствам акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, не вмешивается в их хозяйственную деятельность.

    ТОО «Әскери құрылыс Астана» является самостоятельным хозяйствующим субъектом. Все подрядчики и субподрядчики являются субъектами рыночных отношений, добровольно участвовали в конкурсах на общих основаниях, и на законном основании вступили друг с другом в договорно-правовые отношения.

    Министерство обороны не имеет единого оператора по строительству и ремонту объектов Вооруженных Сил. В ходе обсуждения вопросов подчеркнуто, что финансовые трудности в виде кредиторской задолженности у ТОО «Әскери құрылыс Астана» начали формироваться с 2016 года.

    Главное управление расквартирования войск в качестве заказчика все свои обязательства перед ТОО «Әскери құрылыс Астана» выполнило в полном объеме, своевременно перечислило все денежные средства за выполненные работы, и не несет юридической ответственности за взаимоотношения самостоятельных хозяйствующих субъектов. Но учитывая социальный характер данного вопроса, оборонное ведомство по своей инициативе с самого начала активно участвует в урегулировании данного вопроса в рамках своих законных компетенций.

    На совещании обсуждены и рекомендованы механизмы погашения задолженности ТОО «Әскери құрылыс Астана» перед субподрядчиками.

    Оборонным ведомством назначен аудит ТОО «Әскери құрылыс Астана», в ходе которого Главная финансовая инспекция Министерства обороны должна определить эффективность финансово-хозяйственной деятельности товарищества, а также полноту и качество выполнения работ субподрядными организациями по каждому договору. Проводится инвентаризация имущества и активов ТОО «Әскери құрылыс Астана» для возможной последующей их реализации. В случае выявления нарушений законности им будет дана соответствующая правовая оценка.

    Руководство ТОО «Әскери Құрылыс Астана» заверило, что выполнение запланированных мероприятий позволит оперативно погасить имеющиеся задолженности.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Военнослужащий скончался после тренировки в Шымкенте
    Международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартовал в Спасске
    Горный лагерь для жассарбазовцев открыли в Алматы
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам