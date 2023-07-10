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    В Миннауки РК высказались касательно продажи дипломных работ

    10 Июля 2023, 14:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев высказался касательно продаваемых в соцсетях дипломных работах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге в СЦК журналисты отметили, что в соцсетях и маркетплейсах активно продают дипломные работы. Почему Миннауки и высшего образования не обращает на это внимания.

    «На самом деле министерство на это глаза не закрывает. В университетах активно внедряется принцип академической честности. Один из инструментов, препятствующий студентам воспользоваться такими услугами, это внедрение программы, проверяющей на заимствование, в том числе антиплагиат, то есть разные программы, которые являются обязательными при сдаче дипломных работ», – сказал Куаныш Ергалиев.

    Он также добавил, что в вузах проводятся разъяснительные работы по соблюдению принципа академической честности, вплоть до исключения.

    При выявлении таких фактов, по словам вице-министра, надо обращаться в правоохранительные органы.

    «Давайте, если есть факты, вы нам предоставьте, давайте мы их рассмотрим. Но речь если идет о мошенничестве или противоправных действиях, то думаю, нужно обращаться в правоохранительные органы», – подчеркнул Куаныш Ергалиев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Миннауки и высшего образования РК
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