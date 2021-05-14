В Миннацэкономики поддержали представителей рекламного бизнеса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В апреле Управление городского планирования и урбанистики города Алматы «обрадовало» представителей рекламного бизнеса южной столицы новым порядком налогообложения визуальной рекламы. Государственные органы и уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана высказались в поддержку представителей рекламного бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в сети Facebook Рустама Журсунова.

«Урбанисты на основании разъяснения Минфина решили обложить рекламный рынок налогом по количеству видеороликов, демонстрируемых на LED-экранах в течение дня. Если ранее визуальная реклама облагалась налогом по числу экранов, то отныне по воле изобретательных налоговиков платить придется за каждый видеоролик. Причем, размеры платы выросли десятикратно!» - написал Рустам Журсунов.

Как сообщает Рустам Журсунов, Статья 605 Налогового кодекса устанавливает базовые ежемесячные ставки платы за размещение наружной (визуальной) рекламы в зависимости от площади экрана и статуса населенного пункта, где реклама расположена (столица, город республиканского значения, областной центр и т.д.). Согласно примечанию к этой статье, под стороной размещения наружной рекламы понимается сторона каждого изображения, в том числе видеоизображения наружной рекламы. О том, что плата должна взиматься по количеству видеороликов Налоговый кодекс умалчивает.

«Более того, Правила размещения наружной рекламы от 13 мая 2019 года детализируют это требование: «Размер платы рассчитывается исходя из места расположения и площади стороны размещения наружной рекламы, вне зависимости от количества размещаемой наружной рекламы, в том числе изображений, видеоизображений и т.д.»

То есть, плата должна взиматься не за каждый видеоролик, а по количеству сторон (экранов). Кстати, аналогичная норма содержится и в Правилах размещения наружной рекламы на территории города Алматы от 19 февраля 2021 года» - поделился Журсунов.

По его словам, данная ситуация невольно напоминает события двухлетней давности, когда аналогичная проблема возникла в Шымкенте. Тогда рекламодатели города в знак протеста отключили все LED-экраны, и буквально через несколько дней местные власти отказались от своей затеи, а видеореклама возобновила работу.

12 мая проблему рассмотрели у первого заместителя Премьер-министра РК, где были заслушаны позиции всех причастных государственных органов. В ходе встречи позиция предпринимателей была поддержана: дано поручение МНЭ РК представить соответствующее разъяснение в Минфин РК, который в свою очередь через КГД МФ РК доведет это поручение до всех местных исполнительных органов.

«Рекламный бизнес только начинает восстанавливаться после ударов пандемии. Отрадно, что государство старается оказывать поддержку, решает спорные вопросы», - написал на своей странице Рустам Журсунов.