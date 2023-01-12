В Министерстве торговли и интеграции РК озвучили итоги работы за 2022 год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Результаты деятельности по развитию торговли и поддержке экспорта за 2022 год подведены на расширенном заседании коллегии Министерства торговли и интеграции РК под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Как сообщил на коллегии заместитель Премьер-Министра РК – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин по итогам 10 месяцев 2022 года товарооборот увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34,1 % и составил $110,6 млрд.

Взаимная торговля со странами ЕАЭС достигла $23 млрд, что превышает показатели предыдущего периода 2021 года на 7,5 %. За год устранено шесть торговых барьеров, что суммарно принесло Казахстану доход в размере $500 млн.

В целях насыщения рынка необходимым продовольствием и для сдерживания роста цен обнулены таможенные пошлины на 1343 товара критического импорта: овощи, злаки, молочная продукция, продовольствие, запасные части для оборудования, сырье и другие.

За 10 месяцев прошлого года существенно вырос экспорт несырьевых товаров – на 34,8 % и составил $21,7 млрд. При этом экспорт услуг за январь-сентябрь 2022 года увеличился на 31 % и достиг $5,5 млрд.

Для развития свободной торговли и продвижения экспорта ратифицирован Протокол о продлении Временного соглашения о свободной торговле с Ираном до 2025 года. На завершающей стадии находится процесс заключения полноформатного соглашения с ИРИ. Ожидаемый экономический эффект от наращивания экспорта составит порядка $250 млн. В перспективе планируется подписать аналогичные соглашения с Индонезией и ОАЭ, оцениваемый потенциал которых превысит $1 млрд.

В целях реализации взаимовыгодных кооперационных проектов и развития транспортно-логистических маршрутов проводится работа по открытию сети приграничных центров торговли, транспортировки, логистики и промышленной кооперации.

«На границе с Узбекистаном создается Международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия». Реализуется Дорожная карта, определена локация центра и планируется разработка технико-экономического обоснования проекта. В рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута особое внимание уделяется развитию инфраструктуры восточной ветки «Север-Юг» в направлении Ирана. Основной приоритет – развитие потенциала перевозок в направлении Индии и Пакистана», - проинформировал Серик Жумангарин.

Вице-премьер также отметил, что продолжается работа по модернизации центров на внешних рубежах с Китаем, Россией и Кыргызстаном. Успешная реализация проекта позволит увеличить транзитный грузопоток более чем в два раза, а товарооборот – в среднем на 30 %.

В ходе своего выступления Серик Жумангарин отметил, что продовольственная инфляция по итогам года составила 25,3 %. При этом основной скачок цен на 13,7 % произошел в период с февраля по апрель 2022 года. Среди главных причин сложившейся ситуации вице-премьер назвал геополитические изменения, ослабление курса национальной валюты и введение санкций и контрсанкций в отношении торговых партнеров Казахстана.

«В этой связи пересмотрены и оптимизированы ключевые составляющие ценообразования. Усилена работа региональных комиссий по расследованию посреднических цепочек и выделены оборотные средства перерабатывающим предприятиям. Утвержден порядок формирования товарного баланса и прорабатываются вопросы поставки овощей в межсезонье. Пересмотрен подход при установлении пороговых и предельных розничных цен, учитывающий интересы производителей продовольственных товаров», - сообщил вице-премьер.

Для решения ключевых проблем в сфере торговли МТИ РК разработан пакет действенных мер. В числе основных – государственное стимулирование инвестиций в торговую отрасль, проработка вопроса выдачи земельных участков акиматами для строительства торговых объектов и создание 70 современных овощехранилищ. К 2027 году долю современных форматов торговли планируется довести с нынешних 31 % до 70 %.

В сфере технического регулирования достигнуты позитивные результаты в сфере упрощения обязательных требований к продукции на уровне ЕАЭС для поддержки казахстанского бизнеса, создана и аттестована единая система техрегулирования е-КТРМ. Впервые в Казахстане аккредитован орган по сертификации продукции «Халал» на экспорт, полностью стандартизированы семь отраслей экономики, модернизировано 77 лабораторий, продолжена работа по аннулированию «серых» сертификатов и других нарушений в области техрегулирования.

В завершение заседания Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поставил перед Министерством торговли и интеграции ряд приоритетных задач, уделив особое внимание работе по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары.





Фото: primeminister.kz



