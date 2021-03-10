В Министерстве обороны РК трех генерал-майоров проводили на заслуженный отдых

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны состоялось торжественное мероприятие по случаю увольнения с воинской службы и выхода на заслуженный отдых генерал-майоров Адылбека Алдабергенова, Асхата Рыспаева и Кайрата Мынжанова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Глава оборонного ведомства генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев поблагодарил коллег за совместную службу, пожелал им крепкого здоровья и семейного благополучия.

«В жизни каждого офицера наступает особый, волнующий момент прощания с боевым знаменем. Сегодня мы чествуем генералов, настоящих профессионалов своего дела, внесших большой вклад в укрепление обороноспособности, в становление и развитие Вооруженных Сил Казахстана. Ваш боевой путь всегда будет образцовым для офицеров, которые пойдут по вашим стопам», – подчеркнул министр Нурлан Ермекбаев.

Генералы прошли вдоль строя роты почетного караула, преклонили голову перед боевым знаменем, символизирующим воинскую честь, доблесть и славу.

Адылбек Алдабергенов прошел путь от курсанта военного училища до заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил страны. В составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане он командовал группой специального назначения, совершил более пятидесяти разведывательных выходов.

За личное мужество и умелое руководство подразделением в боевых действиях Адылбек Алдабергенов награжден орденом Красной звезды. Он внес большой вклад в становление и развитие Десантно-штурмовых войск, командовал Аэромобильными войсками.

Его заслуги в деле строительства и развития Вооруженных Сил Казахстана отмечены орденами «Айбын» ІІ степени, «Данқ» ІІ и І степеней, многочисленными медалями.

В календарном исчислении служба генерал-майора Асхата Рыспаева в Вооруженных силах составляет более 42 лет. Он руководил департаментами кадров, организационно-мобилизационной работы, военного образования и науки.

Асхат Наурызбаевич возглавлял Военный институт Сухопутных войск, Национальный университет обороны имени Первого Президента РК – Елбасы. Он внес большой вклад в развитие военного образования и науки, занимался внедрением инновационных форм обучения в подготовке магистрантов и докторантов.

За вклад в обеспечение обороноспособности страны Асхат Наурызбаевич Рыспаев награжден орденом «Даңқ» ІІ степени и многочисленными медалями.

Кайрат Турсынаевич Мынжанов стоял у истоков становления и развития военкоматов Вооруженных Сил страны, внес существенный вклад в развитие системы отбора и подготовки военных кадров. Он был первым военным комиссаром новой столицы Казахстана.

В Центральном аппарате Кайрат Мынжанов проходил службу в должности начальника департаментов кадров, воспитательной и идеологической работы, организационно-мобилизационной работы, был заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил республики.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, вклад в развитие системы подготовки военных кадров генерал-майор Кайрат Мынжанов награжден орденом «Айбын» ІІ степени.

«Убежден, что ваш опыт всегда будет востребованным в Вооруженных силах как по профессиональному направлению, которое вы вели на протяжении десятилетий, так и по линии военно-патриотического воспитания», – подытожил в заключение мероприятия генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев.