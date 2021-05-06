В Министерстве обороны РК состоялось торжественное собрание ко Дню защитника Отечества и Дню Победы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Высший командный состав Вооруженных Сил Республики Казахстан во главе с министром обороны генерал-лейтенантом Нурланом Ермекбаевым почтил память военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, минутой молчания и возложением цветов к монументу «Мәңгі есімізде», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Выступая перед личным составом, руководитель оборонного ведомства отметил, что военнослужащие достойно выполняют конституционный долг перед Родиной, постоянно поддерживая высокий уровень боевой готовности.

Только за 2020 учебный год в Вооруженных Силах подготовлено свыше 60-ти тысяч специалистов, проведено более 74-х тысяч мероприятий, в числе которых бригадные тактические и корабельные учения, практические стрельбы, полевые выходы, летные смены, водолазные погружения, парашютные прыжки.

Генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев особо подчеркнул, что Президентом РК – Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Касым-Жомартом Токаевым дана высокая оценка достигнутым успехам в деле руководства и управления войсками, поддержания их высокой боевой готовности и обеспечения обороноспособности государства.

Накануне в Акорде Глава государства вручил очередные воинские звания высшего офицерского состава «генерал-лейтенант» – заместителю министра обороны Руслану Шпекбаеву и первому заместителю начальника Генерального штаба Марату Хусаинову. Воинского звания «генерал-майор» удостоены заместитель начальника Генерального штаба Серик Бурамбаев, командующие войсками региональных командований «Запад» и «Астана» Нурлан Алдияров и Мереке Кучекбаев, начальник штаба регионального командования «Восток» Куанышбек Уштаев, начальник Тыла Вооруженных Сил Алмаз Ахмадиев.

Указом Президента государственных наград удостоены 23 военнослужащих и представителей гражданского персонала Вооруженных Сил.

Это оценка деятельности всего личного состава Вооруженных Сил, и она накладывает на нас большую ответственность, – добавил министр обороны.

В завершение торжественного мероприятия министр обороны вручил государственные награды и присвоенные досрочно воинские звания.