В Министерстве обороны прошло заседание межведомственной комиссии Совета безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В оборонном ведомстве под руководством министра обороны генерал-лейтенанта Мурата Бектанова состоялось плановое заседание межведомственной комиссии Совета Безопасности Республики Казахстан по вопросам военной безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В заседании приняли участие представители аппарата Совета Безопасности, руководство Вооруженных Сил, Пограничной службы Комитета национальной безопасности, Национальной гвардии Министерства внутренних дел, а также центральных государственных органов.

Участники выступили с докладами о принимаемых мерах по централизации военного управления, развертыванию автоматизированных систем управления, интеграции информационных систем государственных органов и развитию военно-научного потенциала и научно-экспериментальной базы Вооруженных сил, других войск и воинских формирований. В ходе заседания рассмотрены вопросы информатизации и расширения использования средств информационно-коммуникационных технологий в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях, а также развития военной науки и совершенствования научно-экспериментальной базы. Обсуждены проблемы подготовки военных кадров, внедрения новых методов оценки современных угроз и вызовов военной безопасности государства, расширения связей с научно-образовательными учреждениями стран СНГ и дальнего зарубежья. На сегодняшний день исследования в области военной безопасности развиваются по всем основным направлениям военной области. Этому способствует вовлеченность многих начинающих молодых казахстанских ученых, научно-исследовательских групп и коллективов в плодотворное международное сотрудничество с зарубежными учеными, что открывает доступ к материалам и информации, имеющимся в зарубежных центрах и научно-исследовательских институтах. Необходимо отметить, что межведомственная комиссия является консультативно-совещательным органом, который рассматривает вопросы и основные направления обеспечения военной безопасности государства.