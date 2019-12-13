В Министерстве информации и общественного развития вручили государственные награды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В канун Дня независимости в Министерстве информации и общественного развития прошла торжественная церемония, в ходе которой глава ведомства Даурен Абаев вручил ряд государственных наград. В числе их обладателей – активные общественные деятели и журналисты, представители курируемых отраслей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, орденом «Құрмет» были награждены главный редактор Республиканской юридической газеты «Человек и Закон» и журнала «Право и политика» Марат Башимов; первый заместитель председателя правления АО «Агентство «Хабар» Ринат Кертаев; директор ОФ «Информационно-пропагандистский и реабилитационный центр «Акниет» Алим Шауметов; главный редактор республиканской газеты «Правовой Казахстан» Әзімхан Қасым; руководитель научно-исследовательских проектов Казахского гуманитарно-юридического университета имени М. Нарикбаева Марат Когамов; заместитель главного редактора АО «Egemen Qazaqstan» Думан Анашов, а также главный редактор газеты «Жас қазақ» Исраил Смаил.

Почетную медаль «Ерен еңбегі үшін» из рук министра получили руководитель управления Министерства информации и общественного развития Айна Жузенова; член Научно-экспертного совета при НАО «Фонд «Отандастар» Ауыт Мұқибек; директор ТОО «Международное информационное агентство «Казинформ» Аскар Умаров и ответственный секретарь АО «Egemen Qazaqstan» Самат Мұса.

В числе награжденных Почетной грамотой Республики Казахстан - директор Корпоративного фонда «Национальный дельфийский комитет» Куралай Туспекова; главный редактор сетевого издания zakon.kz Кайрат Шайхиев; главный эксперт Министерства информации и общественного развития Бабыр Дауренбек; главный эксперт Министерства информации и общественного развития Дина Умбеталиева.

Благодарственным письмом Премьера-Министра отмечены председатель Комитета по делам гражданского общества Алия Галимова; председатель Комитета по делам молодежи и семьи Мадияр Кожахмет; директор Департамента государственной политики в области СМИ Бахнияз Карашина; директор Департамента анализа и стратегического планирования Архат Садвакасов; руководитель управления координации региональной работы Комитета по делам религий Мерекегуль Карабаева.

Нагрудный знак «Ақпарат саласының үздігі» был вручен заместителю председателя Комитета информации МИОР Михаилу Комиссарову.