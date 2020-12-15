В Минфине перечислили товары, изъятые из национального режима

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов рассказал о мерах поддержки местного производства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях поддержки отечественных производителей приняты следующие меры. Первое - приняты 2 постановления Правительства по установлению изъятий из национального режима: 1) авто, трансформаторы и кабеля; 2) товары легкой промышленности, мебели и цемента», - сказал Берик Шолпанкулов на заседании Правительства.

По его словам, указанные позиции включены в Перечень товаров, которые закупаются только способом конкурса с предварительным квалификационным отбором (ПКО).

«Основным критерием прохождения ПКО является наличие Индустриального сертификата. Третье, законом о госзакупках установлена обязанность заказчиков указывать в технических спецификациях национальные стандарты. Четвертое, утверждены типовые договоры о госзакупках работ в сфере строительства, предусматривающие использование строительных материалов, включенных в Реестр отечественных товаропроизводителей», - заключил Б. Шолпанкулов.



