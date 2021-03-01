В Минфине ответили на жалобы бизнеса по сопроводительным накладным на подакцизные товары

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев ответил на депутатский запрос касательно оформления сопроводительных накладных на товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала 2021 года в Республике Казахстан стартовал Пилотный проект по оформлению сопроводительных накладных на товары (далее – СНТ), предусмотренный Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 16 ноября 2020 года №1104 «Об утверждении Правил и сроков реализации пилотного проекта по оформлению сопроводительных накладных на товары и их документооборот» (далее – Правила пилотного проекта)», - написал Ерулан Жамаубаев в своем ответе.

На первом этапе к пилоту подключены наиболее подготовленные налогоплательщики, имеющие опыт работы с Информационной системой «Электронные счета-фактуры (далее – ИС ЭСФ), модулем «Виртуальный склад» и сопроводительными накладными на подакцизные товары. К ним относятся налогоплательщики, реализующие подакцизные товары, товары Виртуального склада, а также налогоплательщики, осуществляющие ввоз в Республику Казахстан из государств-членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) и вывоз из Республики Казахстан в государства-члены ЕАЭС.

«При этом от данной группы налогоплательщиков имеются обращения о необходимости более длительного периода подготовки к Пилотному проекту. В связи с чем, в Правила пилотного проекта в настоящее время вносятся изменения, касательно сроков окончания пилотного периода: 1) по подакцизным товарам – с 1 марта 2021 года на 1 июля 2021 года; 2) по ввозу в ЕАЭС/вывозу из ЕАЭС – с 1 марта 2021 года на 1 июля 2021 года; 3) по товарам Виртуального склада – с 1 июля 2021 года на 1 ноября 2021 года; 4) по товарам из Перечня изъятия ВТО и маркируемым товарам срок начала Пилотного проекта переносится с 1 февраля 2021 года на 1 июля 2021 года, срок окончания – с 1 июля 2021 года на 1 февраля 2022 года», - отметил министр.

Также в Правила пилотного проекта внесены изменения в части оформления СНТ, а именно, при реализации по территории Республики Казахстан товаров субъектом розничной реализации оформление СНТ производится исключительно на добровольной основе.

«Хотелось бы отметить, что ранее при выписке сопроводительных накладных на нефтепродукты, алкогольную продукцию (СНН, СНА) розничные реализаторы (магазины «у Дома»), при получении подакцизных товаров от оптовых поставщиков только подтверждали накладную. В целях исключения дополнительных затрат, оформление СНТ максимально приближен к выписке (по аналогии) СНН и СНА, то есть розничные реализаторы также только подтверждают СНТ. При этом отмечаем, что Законом Республики Казахстан от 5 января 2021 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования и предпринимательской деятельности» правила по оформлению сопроводительных накладных на подакцизные товары с отраслевых Законов Республики Казахстан по государственному регулированию исключены», - подчеркнул глава Минфина.

«Исключение предусмотрено в связи с введением нового унифицированного документа – СНТ. Также отмечаем, что при перевозке подакцизных товаров работниками органов государственных доходов осуществляется подтверждение факта пересечения Государственной границы в ИС ЭСФ. В настоящее время система ИС ЭСФ работает в штатном режиме, при этом в рамках действия Пилотного проекта, в случае отсутствия оформленной СНТ, груз на границе не задерживается», - заключил Е. Жамаубаев.

Ранее депутаты Мажилиса Парламента в своем депутатском запросе заявили о жалобах предпринимателей на ряд проблем, связанных с введением СНТ. Как сообщили мажилисмены, цифровая маркировка акцизных товаров влечет за собой перепрограммирование кассовых аппаратов, покупку считывающих устройств, приобретение или обновление компьютеров, модемов, установку интернета. В совокупности все это создает нагрузку в среднем порядка 400.000 тенге на одного предпринимателя.



