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    В Минэнерго рассказали о вариантах газификации Павлодарской области

    18 Августа 2023, 15:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве энергетики РК рассказали о возможных вариантах газификации Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одной из приоритетных задач Правительства является газификация северных и восточных регионов страны. В целях газификации Павлодарской области министерством рассматривается два варианта», - отметили в пресс-службе ведомства.

    Как сообщили в Минэнерго, первый вариант – газификация за счет собственных ресурсов газа.

    Технические возможности газопровода «Сарыарка» направлены на обеспечение газом центральных и северных регионов страны.

    «Рассматривается возможность подведения газа с западных регионов по маршруту «Рудный – Астана – Павлодар – Семей – Усть-Каменогорск – Зайсан». Стоимость проекта оценивается в 778 млрд тенге. QazaqGaz начали работы по разработке ТЭО «Строительство газопровода «Актобе-Рудный». В рамках разработки ТЭО будут изучены возможности закольцовки проектируемого газопровода с МГ «Сарыарка» и газификации северо-восточных регионов», - пояснили в Минэнерго.

    Второй вариант – газификация из Российской Федерации. Газификация из РФ изучается совместно с ПАО «Газпром» в рамках разработки предварительного технико-экономического обоснования (ПредТЭО) по строительству газопровода «Российская Федерация – Республика Казахстан – Китайская Народная Республика» мощностью 40 млрд м³/год (30 млрд м³ в КНР, 10 млрд м³ в РК).

    «На сегодняшний день проектные работы находятся на стадии завершения. После получения ПредТЭО и всех исходных данных (цена на газ и условия контракта) будет выработан оптимальный вариант газификации северо-восточных регионов», - добавили в министерстве.

    Ранее в пресс-службе Министерства энергетики РК рассказали о крупных проектах по модернизации и реконструкции энергетических объектов Павлодарской области.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика Павлодарская область Регионы Казахстана Минэнерго РК Газификация
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