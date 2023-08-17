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    В Минэнерго определили место под строительство АЭС

    17 Августа 2023, 10:19

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - По итогам проведенных исследований в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС была выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство энергетики РК.

    В целях исполнения поручения Главы государства по изучению возможности развития атомной энергетики в Казахстане проведена работа по актуализации ранее проведенных исследований по выбору реакторных технологий, определение объема мощности и района строительства АЭС.

    «По итогам проведенных исследований в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС была выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алматинской области», - говорится в сообщении Минэнерго.

    В ведомстве подчеркнули, что для первой АЭС в стране рекомендуется выбрать технологию, проверенную на опыте строительства и успешной эксплуатации аналогичной станции. В этой связи составлен «шорт-лист» состоящий из следующих потенциальных поставщиков ядерных технологий:

    - китайская компания CNNC с реактором HPR-1000;

    - корейская KHNP c реактором APR-1400;

    - российская Росатом c реакторами ВВЭР-1200 и ВВЭР-1000;

    - французская EDF с реактором EPR-1200.

    Результаты исследований рассмотрены и одобрены на заседании Межведомственной комиссии по развитию атомной отрасли в мае 2022 года.

    В соответствии со статьей 12 Закона РК «Об использовании атомной энергии» решение о строительстве и районе строительства ядерных установок принимается Правительством Республики Казахстан при согласии местных представительных органов, на территории которых планируется строительство установки. При этом, местным представительным органом является маслихат.

    «В этой связи, в ноябре 2022 года на очередной сессии маслихата Алматинской области принято решение дать согласие на строительство при условии поддержки жителей района.

    В этой связи Акимат Алматинской области инициировано проведение публичных обсуждений. Соответствующее объявление с приглашением принять участие всех желающих размещено через средства массовой информации, а именно в газете Атамекен (№28), а также 21 июля 2023 года – на официальном сайте, Инстаграм-канале и на странице Facebook Акимата Жамбылского района», - отметили в ведомстве.

    Кроме того, общественные слушания, проводимые согласно Экологического кодекса будут инициированы на этапах экологической оценки проекта позднее после разработки проектной документации. В таблице ниже показано отличие между публичными обсуждениями и общественными слушаниями.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Акимат Строительство Минэнерго РК
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