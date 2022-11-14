В Минэкологии прокомментировали гибель тюленей на Каспии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Результаты анализов по выяснению причины гибели тюленей на Каспийском море будут готовы через месяц. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, отвечая на вопросы журналистов в ходе выхода к прессе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Седьмого ноября произошла гибель тюленей. Количество погибших тюленей достигло 141 туши. Были приняты сразу меры, создана комиссия всех государственных органов. Были проведены анализы, срезы для определения возраста, произвели вскрытие. И туши должны были утилизировать», - сказал Сериккали Брекешев.

Глава Минэкологии сообщил, что результаты анализов в течение месяца будут готовы.

«Одно из предположений – возможно, был выброс сероводорода. Тюлени для забора кислорода выплывают, вдыхают и уплывают под воду обратно. Возможно, был какой-то выброс газа, который повлиял на гибель этих тюленей. По нашим данным, в Каспии находятся более 300 тысяч особей тюленей. Мы ведем работу по образованию заказника, а также организации государственного института по проблемам Каспия и биоразнообразия», - добавил Сериккали Брекешев.

Фото: f.vividscreen.info



