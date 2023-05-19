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    В Минцифры РК опровергли информацию об оказании услуг в ЦОНах на китайском языке

    19 Мая 2023, 16:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической информации опровергли информацию о том, что в ЦОНах страны оказывают государственные услуги на китайском языке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ЦОНах страны услуги оказывают на трех языках: на казахском, русском и английском. Теперь к ним добавляют и китайский язык. Почему? Связано ли это с подписанием соглашения о безвизовом режиме с КНР? Почему четвертым языком добавляют китайский язык, а не какой-либо другой?» - спросил представитель СМИ на брифинге в СЦК.

    «По этому вопросу могу сказать, что это информация не соответствует действительности», - коротко ответил вице-министр цифрового развития Асет Турысов.

    Ранее на площадке СЦК в Министерстве цифрового развития презентовали новую карту Казахстана.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    ЦОН МЦРИАП
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