В Минцифры РК опровергли информацию об оказании услуг в ЦОНах на китайском языке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической информации опровергли информацию о том, что в ЦОНах страны оказывают государственные услуги на китайском языке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ЦОНах страны услуги оказывают на трех языках: на казахском, русском и английском. Теперь к ним добавляют и китайский язык. Почему? Связано ли это с подписанием соглашения о безвизовом режиме с КНР? Почему четвертым языком добавляют китайский язык, а не какой-либо другой?» - спросил представитель СМИ на брифинге в СЦК.

«По этому вопросу могу сказать, что это информация не соответствует действительности», - коротко ответил вице-министр цифрового развития Асет Турысов.

Ранее на площадке СЦК в Министерстве цифрового развития презентовали новую карту Казахстана.



