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    В МИД РК высказали позицию касательно заявления официального представителя МИД РФ

    5 Октября 2022, 10:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров озвучил позицию казахстанской стороны по поводу заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой касательно высылки бывшего посла Украины в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поводу комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в отношении высылки украинского посла из Казахстана хотел бы отметить, что тональность ее высказывания, на наш взгляд, диссонирует с характером союзнических отношений Казахстана и России, как равноправных стратегических партнеров», - сказал Айбек Смадияров в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

    Он также напомнил, что ранее до украинской стороны и общественности была доведена принципиальная позиция МИД РК относительно провокационного поведения господина Врублевского.

    «Также до украинской стороны было доведено о неприемлемости высказываний Петра Врублевского, которое задевает чувства казахстанцев, особенно этнических русских. Украинской стороне было заявлено о несоответствии подобных высказываний с работой посла. Украинская сторона с пониманием приняла это и была достигнута договоренность об отзыве. В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане. Хотел бы отметить, что с украинской стороной у нас есть полное взаимопонимание по этому вопросу. Посол Украины имеет нежелательный статус в нашей стране и какие-либо его встречи в МИДе Казахстана и других госведомствах не планируются», - добавил Айбек Смадияров.

    «Мы не можем также понять, о какой уголовной ответственности говорит МИД России, так как посол Украины в Казахстане, согласно Венской конвенции, имеет дипломатическую неприкосновенность», - отметил Айбек Смадияров.

    Фото:gov.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Россия Украина
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