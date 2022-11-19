В МИД РК состоялась встреча с генеральным секретарем ШОС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди провел встречу с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжаном Минем, возглавляющим Миссию наблюдателей ШОС на внеочередных президентских выборах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Чжан Мин отметил, что страны ШОС внимательно наблюдают за активными процессами социально-политической трансформации и построения «Справедливого Казахстана».

Мухтар Тлеуберди информировал о позиции Казахстана по различным аспектам деятельности ШОС и о ходе подготовки к председательству РК в ШОС, в 2023-2024 годах.









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