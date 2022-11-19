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      Международная деятельность Казахстана. Внешняя политика

    В МИД РК состоялась встреча с генеральным секретарем ШОС

    19 Ноября 2022, 14:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди провел встречу с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжаном Минем, возглавляющим Миссию наблюдателей ШОС на внеочередных президентских выборах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Чжан Мин отметил, что страны ШОС внимательно наблюдают за активными процессами социально-политической трансформации и построения «Справедливого Казахстана».

    Мухтар Тлеуберди информировал о позиции Казахстана по различным аспектам деятельности ШОС и о ходе подготовки к председательству РК в ШОС, в 2023-2024 годах.



    Фото: gov.kz
    Внешняя политика Казахстана МИД РК ШОС Президентские выборы - 2022
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