В МИД РК прокомментировали убийство мужчины мечом в Германии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В МИД РК прокомментировали убийство 36-летнего мужчины мечом в Германии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ряде зарубежных СМИ сообщалось, что мигрант из Сирии убилмечом 36-летнего мужчину в пригороде Штутгарта. Инцидент произошел в средуоколо 18:00. По данным СМИ отмечалось, что на автодороге во время ссоры одинмужчина напал на своего знакомого с мечом и заколол его. Убийца скрылся с местапреступления. Подозреваемый – 28-летний мигрант из Сирии задержан.

Также сообщалось, что убитый мужчина являлся гражданиномГермании, однако родом из Казахстана.

«Согласно информации немецкой полиции, предоставленнойГенконсульству РК во Франкфурте-на-Майне, погибший абсолютно не имеет никакогоотношения к Казахстану», - прокомментировали в пресс-службе МИД РК.