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    В МИД РК прокомментировали убийство мужчины мечом в Германии

    2 Августа 2019, 10:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В МИД РК прокомментировали убийство 36-летнего мужчины мечом в Германии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ряде зарубежных СМИ сообщалось, что мигрант из Сирии убилмечом 36-летнего мужчину в пригороде Штутгарта. Инцидент произошел в средуоколо 18:00. По данным СМИ отмечалось, что на автодороге во время ссоры одинмужчина напал на своего знакомого с мечом и заколол его. Убийца скрылся с местапреступления. Подозреваемый – 28-летний мигрант из Сирии задержан.

    Также сообщалось, что убитый мужчина являлся гражданиномГермании, однако родом из Казахстана.

    «Согласно информации немецкой полиции, предоставленнойГенконсульству РК во Франкфурте-на-Майне, погибший абсолютно не имеет никакогоотношения к Казахстану», - прокомментировали в пресс-службе МИД РК.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    МИД РК Происшествия Германия
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