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    В МИД РК прокомментировали ситуацию с МАГАТЭ

    28 Августа 2023, 17:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров прокомментировал ситуацию с МАГАТЭ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В статье агентства Блумберг речь идет о решении застарелой проблемы о непредставленности отдельных государств стран-членов МАГАТЭ в руководящих органах агентства. Казахстану впервые за всю историю агентства удалось кодифицировать список 17 стран, не входящих в региональные группы МАГАТЭ. И по сути лишённых права быть избранными в руководящие органы МАГАТЭ», - сказал Айбек Смадияров на еженедельном брифинге ведомства.

    Он уточнил, что в данный список входят все страны Центральной Азии, Израиль, Бахрейн, Камбоджа и другие.

    «В этой связи Казахстан планирует внести проект резолюции по решению этой проблемы на предстоящей сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене. В оригинале статьи Блумберга на английском языке заложен именно такой посыл, который был искажён в ходе перевода. Речь идёт о консенсусной резолюции, а не судебном иске. Казахстан совместно с заинтересованными странами и секретариатом МАГАТЭ ведёт активную работу по регулированию данной проблематике и нахождению правового механизма, основанного на консенсусе всех участников организации. К тому же мы заручились солидной поддержкой, в том числе со стороны ядерной пятерки», - добавил представитель МИД.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МИД РК МАГАТЭ
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