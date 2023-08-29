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    В МИД РК прокомментировали ситуацию с гражданкой Казахстана в Индии

    29 Августа 2023, 17:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали ситуацию с гражданкой РК в Индии, передает МИА «Казинформ».

    «28 августа т.г. в Посольство Казахстана в Индии обратилась гражданка Казахстана с просьбой помочь ей и ее троим детям вернуться на родину. Она проживает со своим супругом – гражданином Индии в г. Калькутта. По её словам, супруг оказывает моральное давление, ограничивает в финансах и угрожает применить физическую силу. На фоне частых семейных конфликтов женщина изъявила желание вернуться в Казахстан. Согласно имеющейся информации, старшая дочь этой женщины является гражданкой РК, а остальные двое – граждане Индии. У старшего ребенка просрочена индийская виза, что считается нарушением миграционного законодательства. А для вывоза младших двух детей необходимо юридическое разрешение второго родителя. Учитывая сложившуюся сложную ситуацию, казахстанские дипломаты оказывают всю необходимую консульско-правовую помощь нашей соотечественнице. Для разрешения проблем с документами был привлечён Почетный консул РК в Калькутте», - сообщили в МИД РК.

    Вопрос находится на особом контроле Посольства Казахстана в Индии.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Происшествия Индия
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