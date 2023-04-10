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В МИД рассказали о незаконной работе казахстанцев за рубежом

Автор:  
Анеля Касымова
10 Апреля 2023, 17:39
В МИД рассказали о незаконной работе казахстанцев за рубежом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал о случаях, когда казахстанцы намеренно выезжали в зарубежные страны и нарушали закон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Айбек Смадияров отметил, что в феврале текущего года семь граждан Казахстана находились под следствием за нарушение закона Ирака о пребывании иностранцев, за незаконную работу в подпольном казино.

«Еще в ноябре прошлого года пятеро из них были задержаны и выпущены под залог до рассмотрения дела судом. Несмотря на это, они вернулись на прежнее место и продолжили работать, тем самым нарушили нормы законодательства Ирака. Посольство Казахстана организовало бесплатную юридическую и другую экстренную помощь. Также проведены переговоры с судом и прокуратурой, по результатам которой достигнуты положительные договоренности», - сообщил Айбек Смадияров во время встречи с журналистами в Астане.

По его словам, за эти нарушения казахстанцев могут привлечь к тюремному заключению сроком до трех лет либо наложить штраф в размере от 500 тысяч до 3 млн иракских динаров.

«Граждане Казахстана были осведомлены, что едут в Ирак заниматься незаконной деятельностью без соответствующих разрешительных документов», - добавил спикер.

Он призвал казахстанцев соблюдать законодательство других стран и не идти на риск тюремного заключения вдали от своей семьи и родины.

«В интернете много объявлений, многие знают, куда едут. Лишь единицы не знают, куда едут и могут попасть в рабство. Например, те, которых мы вызволяли из Юго-Восточной Азии. Некоторые граждане возвращаются в страну после таких инцидентов, меняют фамилию и снова едут на такие сомнительные заработки. К сожалению, есть такие факты», - заключил официальный представитель МИД РК.

Ранее сообщалось, что дипломаты Казахстана договорились о выдворении 20 задержанных в Ираке граждан РК без суда. Другие двое казахстанцев, которые незаконно пересекли границу в Южной Корее, находятся в следственном изоляторе.


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