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В международный розыск объявлены экс-сотрудник Tengri Bank и руководитель одной из компаний

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Февраля 2021, 09:53
В международный розыск объявлены экс-сотрудник Tengri Bank и руководитель одной из компаний

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В международный розыск объявлены экс-сотрудник Tengri Bank и руководитель одной из подконтрольных ему компаний. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Агентством РК по финансовому мониторингу в рамках досудебного расследования в отношении бывшего руководства АО «Tengri Bank» разыскиваются:

бывший директор Административно-хозяйственного департамента АО «Tengri Bank» Бақытов Алмас Бақытұлы, 1977 г.р.

руководитель одной из подконтрольных ему компании Рахметова (Байжанова) Тогжан Тилеужановна, 1991 г.р.

Вид розыска – «международный», мера пресечения - «содержание под стражей».

В случае наличия информации о местонахождении вышеуказанных лиц просят сообщить по по телефонам: 8 (7172) 708-478 или 8 777 111 93 77.


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