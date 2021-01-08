В международном сообществе приветствуют ратификацию Казахстаном документа об отмене смертной казни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В первые дни текущего года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации Республикой Казахстан второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни. Это важное событие получило высокую оценку мирового сообщества и было отмечено многими иностранными политическими деятелями и средствами массовой информации, передает МИА «Казинформ».

В своих публикациях авторы отмечают, что это событие является очередным важным шагом на пути демократизации в Республике Казахстан.

После подписания Главой государства данного закона высокопоставленные представители иностранных государств и международных организаций в своих аккаунтах в социальной сети Twitter приветствовали ратификацию этого документа.

Так, в частности, Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях Совета ООН по правам человека Аньес Калламар поздравила нашу страну с отменой смертной казни: «Какой отличный способ начать 2021 год. Давайте вспомним: Международный закон следует рассматривать, по меньшей мере, как прогрессивно аболиционистский: он требует, чтобы государства отошли от смертной казни, если не сразу, то со временем».





В свою очередь, глава МИД Швеции Анн Линде, которая является в этом году председателем ОБСЕ, написала: «Я приветствую новость о том, что Казахстан отменяет смертную казнь. Это жестокое и бесчеловечное наказание, которому нет места в XXI веке. Отрадно, что число стран, отменяющих смертную казнь, неуклонно растет».





МИД Австрии также выразил свое мнение: «Австрия высоко приветствует решение Казахстана отменить смертную казнь! Мы настоятельно призываем все другие страны последовать этому примеру и раз и навсегда положить конец этому неприемлемому наказанию, которое идет вразрез c достоинством человеческой личности».





Директор департамента МИД Германии Михаэль Зиберт также оценил подписание закона: «Я воздаю должное Казахстану за отмену смертной казни. Подписание Президентом закона «О ратификации Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах» является решительным международным обязательством».





Пресс-секретарь Совета Европы Даниель Холтген на своей странице отметил, что это «Хороший ход со стороны Казахстана. Чем больше правительств отменят смертную казнь – или примут мораторий в качестве первого шага - тем лучше».





Следует отметить, что соответствующая новость из Казахстана получила также положительное освещение в таких авторитетных зарубежных СМИ, как ТАСС и «Коммерсант» (Россия), «Голос Америки» (США), «Франс Пресс» и «Le Monde» (Франция), «Немецкая волна» (Германия), «Kurier» и «Der Standard» (Австрия), «La Vanguardia» (Испания), «Euractiv» (Бельгия), «Польское радио» (Польша), «Новости Ватикана», «Al Jazeera» (Катар), «Bernama» (Малайзия) и многих других.



