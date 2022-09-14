В международном обществе очень хорошо закрепилось прежнее название столицы – глава Альянса студентов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Альянса студентов Казахстана Ильяс Тустикбаев считает, что возвращение столице прежнего названия еще раз подтверждает концепцию «Слышащего государства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы помним, что депутаты выступили с такой инициативой. Их идея уже вошла в проект поправок в Конституцию. Возвращение столице прежнего названия еще раз подтверждает концепцию «Слышащего государства» и ориентир, прежде всего, на мнение народа, потому что в социальных сетях, в обществе бурно обсуждалась эта инициатива. С нашей точки зрения, Астана – это первое название, которое получила столица. Акмолу мы переименовали в Астану. В международном обществе очень хорошо закрепилось название столицы Астана. Мы знаем, что Астана является самой молодой столицей, которая вошла в ЮНЕСКО как столица мира. Думаю, что народ тепло воспримет новость о возвращении прежнего названия», - прокомментировал глава Альянса студентов Казахстана.

Ильяс Тустикбаев считает, что возвращение прежнего названия столице Астана – это четкий пример обратной связи между властью и гражданами.

«Слышать и учитывать мнение большинства – серьезный шаг. Думаю, депутаты неспроста подняли этот вопрос», - добавил спикер.

Ранее депутаты от партии «Жаңа Қазақстан» предложили переименовать столицу в Астану.

Позже стало известно, что предложение парламентариев о возврате столице прежнего названия включили в проект Конституционного закона с согласия Главы государства.









Фото: gov.kz