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    В месяц Рамазан Коран-хатым будет читаться дистанционно – главный муфтий

    8 Апреля 2021, 17:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В месяц Рамазан Коран-хатым будет читаться дистанционно. Об этом сообщил председатель Духовного управления мусульман Казахстана, главный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Духовное управление мусульман Казахстана в месяц Рамазан продолжит в режиме онлайн проводить работу по выстраиванию связи с населением. Коран-хатым также будет читаться дистанционно. На месяц Рамазан мы подготовили программу по духовным лекциям, онлайн-программу Кадыр туни, Ораза айта. Через интернет будем отвечать на вопросы населения, не выходя из дома, постараемся выполнить добрые дела. Учитывая сложившуюся ситуацию, в этом году снова предлагаем оптимальный путь в режиме онлайн давать садака и зекет, как это делали в прошлом году», - сказал на брифинге в Службе центральных коммуникаций Наурызбай кажы Таганулы.

    Духовное управление мусульман Казахстана обратилось к гражданам с просьбой соблюдать все меры предосторожности, не посещать места массового скопления людей, правильно питаться, если будете держать пост, подкорректировать рабочий график и следить за своим здоровьем.

    «Тем гражданам, которые хотят получить сауап и участвовать в благотворительности, хочу сказать: пакеты для ауызашара можно доставить нуждающимся через волонтеров или наших сотрудников мечети. Духовное управление в священный месяц Рамазан будет проводить благотворительные мероприятия, соблюдая все меры предосторожности. Призываю всех подключиться к благому делу», - обратился к гражданам главный муфтий.

    Напомним, священный месяц Рамазан начинается 13 апреля и заканчивается 12 мая.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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