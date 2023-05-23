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    В Мексике вновь активизировался Попокатепетль: соседние города засыпало пеплом

    23 Мая 2023, 14:58

    МЕХИКО. КАЗИНФОРМ - Попокатепетль – один из самых опасных действующих вулканов в Латинской Америке. Власти готовы приступить к эвакуации на фоне очередного эпизода «волнений» колосса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    В Мексике сохраняется высокий уровень тревоги на фоне усиления вулканической активности Попокатепетля. 5-километровый колосс выбросил столб пепла высотой, превышающей его почти в два раза.

    В десятках муниципалитетов закрыты школы, власти провели учения на случай эвакуации. Минобороны заявило, что при необходимости оно готово задействовать 6 500 военнослужащих. Готовятся убежища. В городе Пуэбла не работает аэропорт.

    В радиусе 100 км от «Эль Попо», как его ласково называют местные, проживают около 25 миллионов человек, большинство из них – в столичном регионе.

    Попокатепетль проснулся в 1994 году – с тех пор учёные регулярно фиксируют извержения токсичных паров, пепла и фрагментов раскаленной породы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Америка Мировые новости
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