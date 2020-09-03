В Мекке пройдет омовение Каабы

ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Мекке будет проведено омовение мусульманской святыни Каабы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Asharq Al-Awsat.

По традиции руководит процессом саудовский монарх либо его доверенные лица. В этом году церемонию проведет губернатор региона Мекка принц Халед аль-Файсал. Омовение проводится особой водой из источника Зам-зам, с добавлением благовоний и розовой воды, которую получают из роз, специально выращенных в провинции Таиф.

Со слов шейха Абдуррахмана ас-Судайса, главного имама мечети аль-Харам в Мекке, церемония омовения Каабы в этом году будет проведена в условиях строгих мер предосторожности в свете распространения коронавирусной инфекции. Для этого будут использованы новейшие технологии и лучшие виды стерилизаторов.

По традиции, Кааба омывается дважды в год – в мусульманские месяцы мухаррам и шаабан. С недавних пор омовение стали проводить раз в год.

Напомним, Саудовская Аравия из-за пандемии коронавируса отменила в нынешнем году хадж к святым местам в Мекке и Медине для паломников из-за рубежа. Также в рамках мер по противодействию распространению пандемии в королевстве с конца марта были закрыты все мечети.