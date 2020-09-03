Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    В Мекке пройдет омовение Каабы

    3 Сентября 2020, 19:51

    ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Мекке будет проведено омовение мусульманской святыни Каабы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Asharq Al-Awsat.

    По традиции руководит процессом саудовский монарх либо его доверенные лица. В этом году церемонию проведет губернатор региона Мекка принц Халед аль-Файсал. Омовение проводится особой водой из источника Зам-зам, с добавлением благовоний и розовой воды, которую получают из роз, специально выращенных в провинции Таиф.

    Со слов шейха Абдуррахмана ас-Судайса, главного имама мечети аль-Харам в Мекке, церемония омовения Каабы в этом году будет проведена в условиях строгих мер предосторожности в свете распространения коронавирусной инфекции. Для этого будут использованы новейшие технологии и лучшие виды стерилизаторов.

    По традиции, Кааба омывается дважды в год – в мусульманские месяцы мухаррам и шаабан. С недавних пор омовение стали проводить раз в год.

    Напомним, Саудовская Аравия из-за пандемии коронавируса отменила в нынешнем году хадж к святым местам в Мекке и Медине для паломников из-за рубежа. Также в рамках мер по противодействию распространению пандемии в королевстве с конца марта были закрыты все мечети.

    Автор:

    Арсен Утешев

    Ближний Восток
    Новости по теме
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске