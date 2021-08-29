Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В мечетях Казахстана почтили память погибших в результате взрывов в Жамбылской области

    29 Августа 2021, 11:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня во всех мечетях страны прочитали дуа Хатм Корана в связи с гибелью людей в результате взрывов на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во всех мечетях страны прочтение дуа Хатм Корана началось в 10:00.

    Поминальная молитва в мечети Хазрет Султан в Нур-Султане прошла в режиме онлайн на страницах социальных сетей Духовного управления мусульман Казахстана.

    «В день общенационального траура во всех мечетях страны читается поминальная молитва памяти погибших в связи с трагедией в Байзакском районе Жамбылской области. Хатм Корана — это полное прочтение Корана. Если в Коране есть 114 сур, все это читается полностью. Со вчерашнего дня в разных уголках страны с участием имамов, религиозных служителей, наставников и жамагатов читается Хатм Коран. Мы провели прямую трансляцию в социальных сетях в мечети Хазрет Султан. Погибшие, находясь в военной, спасательной службе, погибли во время пожаров. Пусть Аллах благословит, успокоит души погибших», - сказал заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий Ершат кажы Онгар.

    Прочитав дуа Хатм, представители религии помолились за близких погибших в результате взрывов и пожелали скорейшего выздоровления раненым.

    Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяви л 29 августа Днем общенационального траура в связи со взрывами на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области.

    По последним данным, число погибших в результате ЧС достигло 13 человек - это сотрудники МЧС РК, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры.

    На данный момент известны имена 10 погибших.

    Напомним, 26 августа 2021 года около 19:00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. В результате, по последним данным, 13 человек погибли, 98 пострадали.

    Ранее Глава государства подписал Указ о награждении государственными наградами сотрудников МЧС РК, войсковой части, военной прокуратуры за мужество и самоотверженность, проявленные при ликвидации пожара в Жамбылской области.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Жамбылская область Религия Общество Взрывы в Жамбылской области
    Новости по теме
    Новости по теме
    Китайская компания инвестирует в «зеленую» энергетику Жамбылской области $148 млн
    Где отдохнуть в Жамбылской области
    «Шумахера» задержали на трассе в Жамбылской области
    Обеспечить отечественный рынок качественным мясом птицы намерены в Жамбылской области
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
    5 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска