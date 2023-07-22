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    В МЧС сообщили об обстановке на реке Талгар

    22 Июля 2023, 12:35

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Обстановка на территории Алматинской области после обильных осадков в горах и поднятия уровня воды в реке Талгар стабильная. Угрозы населению нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщалось ранее, из-за обильных осадков в горной местности произошло поднятие уровня воды в реке Левый Талгар.

    «В настоящее время обстановка на территории области стабильная. Угрозы населению нет. Расход воды в реке Талгар снизился и составляет 23 кубических метра в секунду, при критическом пропуске воды в плотине Талгар 70 кубометров», - проинформировали в ведомстве.

    Дежурство и мониторинг реки продолжается.

    Напомним, в Алматинской области из-за дождя произошел сход селевого потока, в результате чего подтоплены дворовые территории, перелив воды через трассу, а также поврежден участок газопровода.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область Происшествия Погода МЧС
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