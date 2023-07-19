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    В МЧС наградили авиаторов, участвовавших в тушении пожаров в «Семей орманы» и природном парке «Кокшетау»

    19 Июля 2023, 09:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по ЧС Сырым Шарипханов наградил авиаторов, участвовавших в тушении крупных пожаров на территории Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    За добросовестное исполнение своих обязанностей и проявленное мужество при ликвидации природного пожара в лесном массиве на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы» Батпайского лесничества в области Абай имевшего место с 8 по 14 июня текущего года Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерала-майора Сырыма Шарипханова медалью «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін» награждены командир воздушного судна Станислав Юзликеев, бортмеханик Игорь Пак и авиатехник В2 Асхат Абилов.

    Благодарственным письмом МЧС РК награждены: руководитель Летного подразделения участка вертолетов российского производства Акрамжан Итахунов, водитель-оператор топливозаправщика Сергей Шахтарин, руководитель инспекции безопасности полетов Мурат Жандорбинов, старший пилот-инструктор Ербол Абаев, штурман Летного подразделения участка вертолетов российского производства Аскар Тулеужанов.

    За добросовестное выполнение служебных обязанностей и подвиги, проявленные при ликвидации пожара в Национальном природном парке «Кокшетау» имевшего место 23 июня 2023 года медалью «Төтенше жағдайлардың алдын алуда және жоюда үздік шыққаны үшін» Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерала-майора Сырыма Шарипханова награждены старший пилот-инструктор Ербол Абаев, второй пилот Бауыржан Шаликов, бортмеханик Ергазы Сабдиров, инженера ИАС Максат Баякенов и Сакен Бекжанов.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Общество МЧС Пожар
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