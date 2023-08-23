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    16:35, 23 Август 2023 | GMT +6

    В МЧС 70% коррупций совершаются руководителями подразделений

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Каждый второй руководитель подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям совершает коррупционные правонарушения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции РК.

    Об этом, сегодня в ходе совещания с руководством Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщил Председатель Антикоррупционной службы Асхат Жумагали.

    За последние 5 лет в органах гражданской защиты зарегистрировано порядка 150 коррупционных фактов.

    Преступления совершаются во всех регионах страны. Наибольшее их количество приходится на города Алматы, Астаны, Шымкент, а также Костанайскую и Алматинскую области.

    Среди выявленных правонарушений превалируют факты взяточничества и хищений.

    Незаконные вознаграждения руководители получают за подписание актов проверок по обеспечению пожарной безопасности, прохождению обучения, выдачу разрешений и трудоустройство.

    Как отметил председатель Агентства, несмотря на проводимую антикоррупционную работу, сотрудники МЧС не боятся брать взятки.

    «Вчера в области Жетысу руководитель отдела ЧС изобличен в получении денежных средств от человека, которого принял на работу. Зная, что сегодня будет такое мероприятие, все равно идут на преступления. Здесь надо четко действовать с точки зрения профилактики, вносить коррективы в поведение сотрудников. Психологические установки сотрудникам нужно изменить», - озвучил А. Жумагали.

    Напомним, ранее Антикором были задержаны председатель Комитета противопожарной службы МЧС, начальники ДЧС Шымкента и области Жетысу.

    Они подозреваются в получении на системной основе взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждении проверяемых организаций к приобретению услуг путем заключения контрактов, а также обеспечение своевременной оплаты по ним.

    Факты коррупции с участием руководящего звена есть и в городе Алматы, Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях.

    В свою очередь, министр по чрезвычайным ситуациям РК признал вышеуказанные факты. Ведомство предпримет кардинальные шаги для усиления борьбы с коррупцией.

    «Для наших сотрудников - это шокирующая информация. Для нас эти люди были одними из передовых сотрудников, достигали определенных успехов. Но тем не менее, двуличность - вторая темная сторона жизни этих людей, вот в этом случае и раскрывается. Мы с большим осуждением относимся к этим фактам. Я думаю из этого мы извлечем соответствующие уроки и простые пожарные должны поверить нам» - сказал С. Шарипханов.

    Министерству по ЧС рекомендовано усилить превентивную работу среди личного состава.

    «Необходимо провести Внутренний анализ коррупционных рисков, изучить проблемные участки, а также апробировать проверку на добропорядочность (IntegrityCheck) всех сотрудников ведомства», - добавил А. Жумагали.


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