В Мажилисе состоялась встреча Нурлана Нигматулина со спикером Парламента Турции Мустафой Шентопом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин и Спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, прибывший в Казахстан с официальным визитом, договорились об углублении взаимодействия парламентариев двух стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В ходе встречи в Мажилисе собеседники констатировали высокий уровень политического диалога.

Отметив, что Турция первой признала Независимость нашей страны, Спикер Мажилиса подчеркнул особое внимание Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Назарбаева к продвижению отношений с братской страной. По словам Нурлана Нигматулина, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев продолжает курс укрепления партнёрства между Нур-Султаном и Анкарой.

При этом Председатель Мажилиса отметил, что официальный визит Спикера парламента Турции в преддверии 30-летия Независимости Казахстана – это яркий показатель искренней дружбы и уважения между братскими странами.

«Казахстан является особым государством для Турции. Важная роль в становлении и развитии отношений двух стран принадлежит Первому Президенту Казахстана-Елбасы. И духовная связь, которая есть между нашими братскими народами, играет большую роль в укреплении нашего всестороннего сотрудничества», - сказал в свою очередь Спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

Говоря о развитии межпарламентских отношений, Нурлан Нигматулин и Мустафа Шентоп подчеркнули важность их дальнейшего углубления. Практика совместной работы групп по сотрудничеству, профильных комитетов позволяет активно обмениваться законодательным опытом, а также работать над законодательной поддержкой договорённостей, достигнутых на высшем уровне.

Собеседники также обсудили вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного взаимодействия Казахстана и Турции.

При этом речь шла о возможностях для участия турецких предпринимателей в инвестиционных проектах по развитию финансовой, транспортно-логистической сфер, сельского хозяйства, туризма. Как отметил Нурлан Нигматулин, законопроект «О промышленной политике», над которым сейчас работают депутаты Мажилиса, открывает новые возможности для иностранных инвесторов, в том числе и для турецких компаний.

В рамках своего официального визита в Казахстан Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп примет участие в Х пленарном заседании Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран, которое состоится 28 сентября в Туркестане.



