В Мажилисе состоялась встреча Нурлана Нигматулина с Президентом Кыргызстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Мажилисе состоялась встреча Председателя Палаты Нурлана Нигматулина с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

Говоря о значимости государственного визита Президента Кыргызстана в нашу страну в год 30-летия Независимости двух государств, Нурлан Нигматулин подчеркнул исключительную роль Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Назарбаева, а также курса Главы государства Касым-Жомарта Токаева для развития казахстанско-кыргызского стратегического партнёрства и сотрудничества.

По словам Спикера Мажилиса, новому уровню взаимодействия двух стран будет способствовать и реализация договоренностей, достигнутых сегодня на высшем уровне.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в свою очередь выразил намерение укреплять дружеские связи, которые связывают братские кыргызский и казахстанский народы. При этом Садыр Жапаров высоко оценил исторический вклад Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в установление и развитие отношений между Кыргызстаном и Казахстаном.

Отдельное внимание на встрече уделено межпарламентскому направлению взаимодействия.

Нурлан Нигматулин проинформировал о деятельности депутатов Мажилиса VII созыва, отметив среди новых особенностей работы механизм парламентской оппозиции, закрепленный на законодательном уровне.

По словам Спикера Мажилиса, отличительной чертой сотрудничества казахстанских и кыргызских парламентариев всегда была взаимная поддержка по всем актуальным вопросам в рамках МПА СНГ, парламентских ассамблей тюркоязычных стран, ОДКБ, ОБСЕ и др. объединений.

В завершение встречи Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что визит Президента Кыргызстана в Казахстан будет способствовать укреплению отношений двух стран, в том числе и на межпарламентском уровне.