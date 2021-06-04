В Мажилисе состоялась встреча Нурлана Нигматулина с Президентом Армении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Мажилисе состоялась встреча Председателя Палаты Нурлана Нигматулина с Президентом Республики Армения Арменом Саркисяном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Отметив, что текущий год проходит под знаком 30-летия Независимости Казахстана и Армении, Спикер Мажилиса подчеркнул важность плодотворного сотрудничества в интересах народов двух стран.

При этом Нурлан Нигматулин выразил уверенность, что укреплению политического диалога и всестороннего казахстанско-армянского взаимодействия будет способствовать практическая реализация договорённостей, достигнутых накануне в ходе переговоров Президента Армении с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, а также Главой государства Касым-Жомартом Токаевым. По словам Председателя Мажилиса, казахстанские парламентарии окажут необходимое для этого законодательное содействие.

Президент Армении в свою очередь подчеркнул роль нашей страны в глобальных процессах, назвав одним из главных достижений Казахстана – межнациональное и межконфессиональное согласие.

Как отметил Армен Саркисян, Казахстан – это не только один из основателей идеи Евразийства, это страна – политический центр и в Центральной Азии, и на Евразийском пространстве.

- Казахстан – это страна, которая по традициям, заложенным Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым, а сегодня продолжаемым Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, является активным участником всех процессов, происходящих не только в Центральной Азии, но и регионе в целом, - сказал Армен Саркисян.

Говоря о казахстанско-армянском сотрудничестве, Президент Армении назвал Казахстан близким партнёром как в ОДКБ, ЕАЭС, так и в других международных организациях. При этом Армен Саркисян подчеркнул большой потенциал для дальнейшего взаимодействия, в том числе и на межпарламентском уровне.

Нурлан Нигматулин рассказал об основной работе по реформированию политической системы, развитию гражданского общества и изменениях, внесённых в отечественное законодательство по инициативе Главы государства. В частности, в Закон «О выборах в Республике Казахстан», поправками в который закреплено снижение порога для прохождения политических партий в Парламент, внесение графы «Против всех» в избирательные бюллетени.

Говоря о межпарламентском направлении двусторонних отношений, Спикер Мажилиса отметил тесное взаимодействие казахстанских и армянских депутатов на площадках МПА СНГ, ПА ОДКБ и др. объединениях.

Нурлан Нигматулин высказался за активизацию контактов с армянскими парламентариями на уровне профильных комитетов и групп по сотрудничеству в целях обмена опытом законотворческой работы и укрепления партнёрства между Казахстаном и Арменией.