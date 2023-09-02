В Мажилисе согласовали кандидатуру Серика Жумангарина для назначения на должность вице-премьера РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня на заседании Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию согласована кандидатура Жумангарина Серика Макашевича для назначения на должность заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента.

Вопрос рассмотрен мажилисменами в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов».

По итогам заседания принято Заключение Комитета о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру для назначения на должность Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан.