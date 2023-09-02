Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    В Мажилисе согласовали кандидатуру Серика Жумангарина для назначения на должность вице-премьера РК

    2 Сентября 2023, 10:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня на заседании Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию согласована кандидатура Жумангарина Серика Макашевича для назначения на должность заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента.

    Вопрос рассмотрен мажилисменами в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов».

    По итогам заседания принято Заключение Комитета о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру для назначения на должность Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Мажилис
    Новости по теме
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Фермеры ЗКО предлагают ограждать поля сеткой для защиты от сайгаков