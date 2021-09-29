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    В Мажилисе прошла встреча Нурлана Нигматулина и спикера Парламента Азербайджана Сагибы Гафаровой

    29 Сентября 2021, 11:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин провёл переговоры со Спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сагибой Гафаровой, находящейся в Казахстане с первым официальным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    На встрече в Мажилисе Нурлан Нигматулин и Сагиба Гафарова обсудили перспективы межпарламентского сотрудничества, отметив при этом большие возможности для законодательной поддержки договорённостей глав Казахстана и Азербайджана, а также для развития всестороннего взаимодействия двух стран.

    Председатель Мажилиса подчеркнул особый вклад Первого Президента Казахстана-Елбасы Нурсултана Назарбаева в создание прочного фундамента для укрепления отношений с Азербайджаном в духе стратегического партнёрства и дружбы между братскими народами. По словам Нурлана Нигматулина, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев придаёт важное значение углублению сотрудничества с Баку.

    «Наши братские страны связывает то, что они принадлежат к тюркскому миру, связывает общая культура, общие традиции, общая прошлая история», - отметила в свою очередь Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова.

    Говоря о 30-летии Независимости, которое отмечают в этом году Казахстан и Азербайджан, Сагиба Гафарова подчеркнула историческую роль Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента Азербайджана Гейдара Алиева в сплочении двух народов и возрождении стран.

    Нурлан Нигматулин и Сагиба Гафарова высказались за активизацию совместной работы групп по сотрудничеству, профильных комитетов, обмен законодательным опытом. Речь шла и о взаимодействии казахстанских и азербайджанских депутатов в рамках международных парламентских организаций.

    Собеседники также обменялись мнениями об итогах Х пленарного заседания Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран, которое прошло накануне в Туркестане, и выразили уверенность, что принятые на заседании решения будут способствовать укреплению, как межпарламентского диалога, так и развитию всестороннего сотрудничества между тюркскими странами.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Мажилис Азербайджан Сотрудничество Нурлан Нигматулин
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