Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    В Мажилисе проходят консультации парламентского большинства и парламентской оппозиции

    14 Января 2021, 18:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Мажилисе состоялись консультации руководителей фракций политических партий, входящих в парламентское большинство и парламентскую оппозицию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Само понятие «парламентская оппозиция» закреплено действующим законодательством и возможность войти в неё имеют прошедшие в Мажилис партии, набравшие наименьшее количество голосов. Для этого при регистрации в Палате партия должна заявить о своей принадлежности к парламентской оппозиции.

    По итогам голосования и в соответствии с поданными в Мажилис уведомлениями в парламентскую оппозицию в VII созыве вошли депутаты от Демократической партии «Ак жол» и Народной партии Казахстана.

    К одной из преференций парламентской оппозиции относится право возглавлять постоянный комитет Мажилиса, а также иметь своих представителей на должностях секретарей двух комитетов Мажилиса.

    Сегодня руководитель фракции партии «Nur Otan» Нурлан Нигматулин, глава фракции «Ак жол» Азат Перуашев и руководитель фракции Народной партии Казахстана Айкын Конуров провели консультации для того, чтобы определить постоянные комитеты, в которые будут избираться председатель и секретари от парламентской оппозиции.

    Итогом консультаций станет совместное решение руководителей фракций, определяющее комитеты Мажилиса, в которых будут председатели и секретари от парламентской оппозиции, а также закрепляющее решение о единых кандидатах от парламентской оппозиции на эти должности.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Мажилис Политические партии
    Новости по теме
    Новости по теме
    Национальный доклад по защите прав журналистов подготовят в Казахстане
    Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
    Совместное заседание палат Парламента пройдет 20 июня
    В «Семей орманы» числится 363 единицы техники, но люди поехали на личных машинах – депутаты обратились к Премьер-Министру
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске