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    В Мажилисе проходит заседание рабочей группы по законопроекту по вопросам земельных отношений

    18 Марта 2021, 15:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Мажилисе проходит заседание рабочей группы по законопроекту «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений», инициированному Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Со вступительной речью выступил вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов.

    «Как известно в 2016 году введен мораторий на действие отдельных статей Земельного кодекса. Данный мораторий истекает 31 декабря 2021 года. Введенный мораторий установил запрет на предоставление сельхозземель в аренду иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, а также совместным предприятиям, имеющим долю иностранного участия в уставном капитале. Учитывая, что срок моратория подходит к завершению, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев 25 февраля 2021 года на пятом заседании Национального совета общественного доверия принял политическое решение о полном запрете предоставления земельных участков сельскохозяйственного назначения:

    - иностранцам;

    - лицам без гражданства;

    - иностранным юридическим лицам;

    - юридическим лицам Республики Казахстан с иностранным участием;

    - международным организациям;

    - научным центрам с международным участием;

    - а также кандасам», - сказал Р. Курманов.

    При этом, по его словам, Законопроектом предусмотрено переходное положение, которое регламентирует использование сельхозземель, предоставленных до 1 июля 2016 года до окончания срока аренды, а также о запрете продления аренды.

    «Также по кандасам хотелось бы отметить, что они смогут получить земли для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и дачного строительства. При этом земли сельхозназначения кандасы смогут получить в аренду после приобретения гражданства Республики Казахстан. Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Земельный кодекс, а также в три закона, включая Закон «О миграции населения». Принятие Законопроекта не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий», - заверил Р. Курманов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Мажилис Сельское хозяйство Земельная реформа.Мораторий
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