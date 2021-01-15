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    В Мажилисе проходит первое пленарное заседание депутатов VII созыва

    15 Января 2021, 11:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе в 11 часов началось первое пленарное заседание депутатов VII созыва. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    В соответствии с Конституционным законом «О Парламенте Республики Казахстана и статусе его депутатов» его открыл Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Берик Имашев.

    Председательствующий огласил фамилии избранных депутатов Мажилиса VII созыва, зарегистрированных ЦИК.

    В повестке первого пленарного заседания – принятие присяги депутатами Мажилиса, избрание председателя Мажилиса и двух его заместителей.

    Кроме того, депутаты изберут председателей постоянных комитетов Мажилиса и утвердят их составы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Мажилис Выборы-2021
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