В Мажилисе проходит первое пленарное заседание депутатов VII созыва

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе в 11 часов началось первое пленарное заседание депутатов VII созыва. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.
В соответствии с Конституционным законом «О Парламенте Республики Казахстана и статусе его депутатов» его открыл Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Берик Имашев.
Председательствующий огласил фамилии избранных депутатов Мажилиса VII созыва, зарегистрированных ЦИК.
В повестке первого пленарного заседания – принятие присяги депутатами Мажилиса, избрание председателя Мажилиса и двух его заместителей.
Кроме того, депутаты изберут председателей постоянных комитетов Мажилиса и утвердят их составы.