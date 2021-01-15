В Мажилисе проходит первое пленарное заседание депутатов VII созыва

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе в 11 часов началось первое пленарное заседание депутатов VII созыва. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В соответствии с Конституционным законом «О Парламенте Республики Казахстана и статусе его депутатов» его открыл Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Берик Имашев.

Председательствующий огласил фамилии избранных депутатов Мажилиса VII созыва, зарегистрированных ЦИК.

В повестке первого пленарного заседания – принятие присяги депутатами Мажилиса, избрание председателя Мажилиса и двух его заместителей.

Кроме того, депутаты изберут председателей постоянных комитетов Мажилиса и утвердят их составы.