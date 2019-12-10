В Мажилисе определили лучших в шахматном поединке с Динарой Садуакасовой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Мажилисе состоялся сеанс одновременной игры в шахматы, который провела для парламентариев из Армении, Казахстана, Кыргызстана и Молдовы четырехкратная чемпионка мира в разных возрастных категориях, международный гроссмейстер Динара Садуакасова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

Как отметил Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, который открыл мероприятие и сделал символический первый ход, отныне в Мажилисе накануне Дня Независимости будет новая традиция – проводить встречи с именитыми спортсменами, которые прославили Казахстан своим трудом, своими спортивными подвигами.

- Шахматы находятся в особом ряду, потому что это не просто игра. Шахматы – это целое искусство, в котором преобладают и аналитика, и большая работа, и талант. Думаю, что недалек тот день, когда этот вид спорта будет включен в нашу обязательную программу для школьников – это очень нужно для их развития. Я уверен, что шахматы – это хорошее подспорье и для больших проектов, потому что это тот вид спорта, который заставляет делать правильные ходы, что нужно не только в спорте, но и в жизни, - сказал Нурлан Нигматулин, подчеркнув, что турнир в Мажилисе - это популяризация этого прекрасного вида спорта.

Председатель Мажилиса поблагодарил зарубежных парламентариев за участие в турнире, отметив, что межпарламентское взаимодействие не только на уровне обмена опытом законотворчества, но и в формате подобных мероприятий, способствует укреплению сотрудничества между странами и народами.

Подчеркнув все достижения многократной чемпионки Казахстана и мира, международного гроссмейстера Динары Садуакасовой, Спикер Мажилиса вручил ей благодарственное письмо.

Динара Садуакасова провела сеанс одновременной игры на 18 досках. Четыре игры завершились вничью.

Одним из тех, кто сыграл вничью, был депутат Парламента Молдовы Виктор Бологан.

- Это очень хорошая вещь, когда парламентарии играют в шахматы. У нас в Парламенте Молдовы достаточно сильная сборная по шахматам. И мы с Казахстаном с удовольствием сыграли бы матч, - поделился своими впечатлениями после игры В.Бологан.

Поблагодарив Мажилис за инициативу организовать сеанс одновременной игры в шахматы, Динара Садуакасова выразила надежду, что такие мероприятия будут проводиться чаще.

- Сегодня прошла очень интересная игра. Я рада, что Мажилис организовал такой сеанс и, конечно, я рада, что шахматы становятся все более популярны в нашей стране. В преддверии Дня Независимости проведение такого крупного и интересного мероприятия – большая честь. Я была рада сыграть с депутатами Мажилиса и гостями из-за рубежа, - сказала Д.Садуакасова.

По итогам сеанса были определены победители в нескольких номинациях.

Победителем в номинации «Лучшая игра» стал депутат Мажилиса Аманжан Жамалов, в номинации «Лучший ход» - Владислав Косарев, в номинации «Воля к победе» - Куаныш Султанов.

Фото: parlam.kz